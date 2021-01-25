РИАМО - 25 янв. В Подмосковье прививку от коронавируса можно сделать в 130 стационарных пунктах, а также в мобильных точках, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он напомнил, что выбрать удобный для себя пункт и записаться можно на сайте.

«Кроме этого, в торговых центрах работают мобильные пункты. Предварительная запись там не нужна. Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией врач осмотрит вас, а после предложит место и время для записи на вторую необходимую вакцинацию, ее нужно сделать через 21 день после первой», - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».

Время работы мобильных пунктов в ТЦ на ближайшее время: Одинцово - 30 и 31 января, 14:00-18:00, в ТЦ «Дубрава» (Можайское шоссе, 71), Химки - ежедневно, 12:00-22:00, в ТЦ «Мега Химки», первый этаж, в центре культуры (Новокуркино, 8-й микрорайон, 1).

Клин - 28 января, 16:00-19:00, в ТЦ «Дарья» (улица Карла Маркса, дом 4), 4 февраля, 10:00-12:00, в ТЦ «Торговый квартал» (Советская площадь, 5) и 18 февраля, 10:00-12:00, в «Леруа Мерлен» (деревня Борозда, дом 170/2). Люберцы (везде в 10:00-17:00) - 30 января в ТЦ «Орбита» (Октябрьский проезд, дом 366), 6 февраля в ТЦ «Светофор» (улица Побратимов, дом 7) и 13 февраля в ТЦ «Торговые ряды» (улица Инициативная, дом 7Б).⠀

Реутов - с 16:00 до 20:00 в будние дни, с 12:00 до 20:00 в выходные в ТРЦ «Реутов Парк» (Носовихинское шоссе, 45). Балашиха - каждую субботу, 10:00-16:00, в ТЦ «Светофор» (шоссе Энтузиастов, дом 1Б), еженедельно во вторник и среду, 15:00-20:00, в ТРЦ «Новоизмайловский» (шоссе Энтузиастов, владение 11, строение 4).

Зарайск - 30 января, 10:00-14:00, в ТЦ «ДА» (улица Ленинская, дом 47), Егорьевск - 1 февраля, 12:00-16:00, в ТЦ «Гранд» (проспект Ленина, дом 20). Солнечногорск - каждые выходные, 10:00-20:00, в ТЦ «Солнечный» (улица Красная, дом 22а).

Озеры - 26 и 28 января, 09:00-14:00, в ТЦ «Магнум» (улица Ленина, дом 35), Сергиев Посад - 13 и 27 февраля, 10:00-15:00, в ТЦ «Капитолий» (шоссе Новоугличское, дом 85).

Мытищи - 26 января, 10:00-17:00, в ТЦ «Красный кит» (Шараповский проспект, владение 2), Щелково - с 30 января каждую субботу, 09:00-14:00, ТЦ «Глобус» (Пролетарский проспект, дом 18).

Видное - с понедельника по субботу, с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Вегас» (МКАД, внешняя сторона, 24 километр, строение 1, вход №4).

Электросталь - 29 января, 10:00-14:00, в «Гиперглобусе» (поселок Случайный, массив 1, строение 2), Наро-Фоминск - 29 января, 10:00-14:00, в ТЦ «Заречье» (площадь Свободы, дом 11), 30 января, 10:00-14:00, у Торговых рядов (Верея, Советская площадь).

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.