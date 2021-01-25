РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 66 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 4 079 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
За минувшие сутки в Московской области выявили 1 163 случая Covid-19.
«За прошедшие сутки в Щелкове выявили 66 случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 4 079 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
В регионе за все время пандемии подтверждено 186 551 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 3 546 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 146 579 человек.
В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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25 ЯНВАРЯ
- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.
- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.
- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:
- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.
- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.
- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.
- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.
- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.
- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.
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