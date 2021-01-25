РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным вручил награды сотрудникам управляющей компании ООО «Квартал-2005» микрорайона Железнодорожный к 15-летию организации, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

УК «Квартал-2005» является членом саморегулируемой организации НП «Содружество Строителей Подмосковья «Флагман». Имеет более 10 дипломов и наград за участие во всероссийских и региональных конкурсах: первое место в фестивале «Цветы Подмосковья 2015»; в 2013 году - обладатель премии губернатора «Мое Подмосковье», лидер Московского областного смотра-конкурса «Квартал (двор) образцового содержания»; в 2010 году - III место во Всероссийском конкурсе на «Лучшее предприятие, организацию в сфере ЖКХ».

«Желаю вашему предприятию дальнейшего развития, взаимопонимания с жителями и финансовой стабильности. Вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия», - сказал Ефимов.

Девять сотрудников УК ООО «Квартал-2005» в ходе торжественного собрания получили благодарственные письма и почетные грамоты регионального парламента.

Генеральный директор ООО «Квартал-2005» Нина Титова поблагодарила депутатов за теплые слова и награды, рассказав, что у них крепкий коллектив - 63 человека. Многие сотрудники, которых сегодня наградили, работают более 15 лет – начинали в ЖЭКе, из которого выросла их УК. На обслуживании находятся 79 домов микрорайона Железнодорожный, это более 17,5 тысячи жителей.

«В основном это старый фонд, пожилые люди, которым необходимо личное внимание, разговор. Конечно, ждем с нетерпением завершения пандемии, чтобы вновь проводить Дни открытых дверей и встречи во дворах. Обсудить есть что: планируем к ремонту в этом году 54 подъезда, также есть вопросы по дальнейшему благоустройству дворовых территорий», - подчеркнула Титова.