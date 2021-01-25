РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Жители поселка Пироговский городского округа Мытищи могут привиться от коронавирусной инфекции в поликлинике №6, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В поликлинику №6 поступила вакцина «Гам-Ковид-Вак» для взрослого населения от новой коронавирусной инфекции. Администрация ЛПУ приглашает население на бесплатную вакцинацию.

«При желании привиться необходимо обратиться в регистратуру/участковому терапевту/фельдшерам ФАП. Вакцинация проводится в поликлинике №6 по адресу: поселок Пироговский, улица Советская, дом 2, кабинет 201. Часы работы: понедельник - пятница с 08:00 до 20:00; суббота с 08:00 до 14:00. Телефон: 8(498)658-60-93», - говорится в сообщении.

Возможно обратиться в подразделения поликлиники №6 с целью направления в кабинет вакцинации №201. Амбулатория поселка КВХ, Сорокинское шоссе, строение 5. Телефон: 8(498)658-60-71. Амбулатория поселка Поведники, улица Овражная, дом 4. Телефон: 8(495) 408-97-35.

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25 ЯНВАРЯ

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