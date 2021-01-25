РИАМО - 25 янв. Около 12 тысяч заявок поступило на вакцинацию от коронавируса работников промышленных предприятий, формирование графика работы выездных бригад начали в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На сегодняшний день от трудовых коллективов промышленных предприятий региона поступило порядка 12 тысяч заявок на получение вакцины против Covid-19. Для выполнения массовых заявок на предприятия будут организованы выезды специалистов, которые проведут вакцинацию на месте», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В первую очередь выездные бригады направят на предприятия, где прививаться желают не менее 30-35 сотрудников. Если же на предприятиях нет возможности для организации работы выездных бригад, сотрудники смогут привиться в ЦРБ муниципалитетов.
За последние сутки в Подмосковье выявили 1163 человека с коронавирусом, а за все время пандемии в региона зафиксировано 186 551 случай заражения коронавирусом.
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25 ЯНВАРЯ
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