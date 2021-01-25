РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Руководство ЦНИИТОЧМАШ Подольска попросило власти округа увековечить память выдающегося оружейника Владимира Симонова, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Руководство Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») обратилось к властям городского округа Подольск с предложением по установлению мемориальной доски известному советскому и российскому оружейнику, лауреату Государственной премии СССР, заслуженному изобретателю, получившему более 100 авторских свидетельств и патентов, проработавшему в ЦНИИТОЧМАШ свыше 50 лет, Владимиру Симонову», - говорится в сообщении.

Главе городского округа Подольск Николаю Пестову направлено письмо с просьбой установить мемориальную доску в микрорайоне Климовск на доме № 10/6 по улице Дмитрия Холодова, где проживал Симонов.

«Симонов родился в 1935 году в городе Ковров Владимирской области. В 1955 году окончил Подольский индустриальный техникум. После службы в армии поступил на работу в ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) и прошел путь от техника-конструктора до ведущего инженера-конструктора. Симоновым и его супругой был разработан и впоследствии принят на вооружение ВМФ СССР четырехствольный несамозарядный пистолет СПП-1, а в 1975 году - комплекс оружия, состоявший из автомата подводного специального (АПС)», - поясняется в материале.