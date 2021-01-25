РИАМО - 25 янв. За первые 10 дней экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали более 15 тысяч новогодних деревьев на переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По данным министерства, эта цифра в пять раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Объем уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке.

«Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями на пунктах приема елок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку, и в дальнейшем это сырье будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье, - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится в регионе до 15 февраля. Сдать елки можно в 224 пунктах приема елок. Еще жители региона могут привезти свои ели на 45 площадок «Мегабак».

Полный список всех адресов площадок доступен на официальных сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципалитетов региона, а также на сайтах проекта «Мегабак», ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.

Цель акции - комфортные условия в обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов.

Кроме поддержания чистоты в городских округах эта акция оказывает содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

Куда сдать живую елку в Подмосковье в 2020 году. Карта>>