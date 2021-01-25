РИАМО - 25 янв. В Москве 27 января состоится прощание с президентом Московского зоопарка Владимиром Спициным, посетить прощание смогут все желающие, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Прощание пройдет в здании Зоодепо. Вход через шлагбаум справа от здания, расположенного по адресу: улица Большая Грузинская, дом 8, строение 60.

«Если вы хотите принять участие в церемонии прощания, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности: надевайте маски и перчатки, держите дистанцию. Заранее благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Президент Московского зоопарка, президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН Владимир Спицин скончался 22 января.

Спицын сделал огромный вклад в развитие столичного зоопарка. Среди его заслуг регулярное размножение манулов, орангутанов и других редких животных, а также обновление зоопарка в 90-е годы.