РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Жители Балашихи могут сдать нормативы ГТО по плаванию 31 января, заявки принимаются по 28 января, сообщается в Instagram-аккаунте Центра тестирования ГТО Балашихи.

«Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Балашиха приглашает 31 января на выполнение нормативов по плаванию. Заявки с указанием ФИО, УИН, полной даты рождения и номером телефона принимаются на электронный адрес: gto@gto-balashikha.ru до 28 января включительно», - говорится в сообщении.

Оставить заявку также можно, позвонив по телефону: 8(495)521-11-53.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку, справку в бассейн и УИН, а также сменную обувь, шапочку.