РИАМО - 25 янв. На Троицкой линии метро приступили к строительству тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская», его длина составит 2,5 километра, сообщил заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Трасса тоннеля пройдет на глубине от 13 до 28 метров по территории Новомосковского административного округа от деревни «Мамыри» до поселения Газопровод вдоль Калужского шоссе», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас на Троицкой линии работают еще два тоннелепроходческих щита. Они строят перегон от станции «Университет Дружбы Народов» до «Улицы Генерала Тюленева». В середине января завершилась проходка тоннеля от станции «Университет Дружбы Народов» до станции «Улица Новаторов».

Троицкая линия метро пройдет от МЦК до Троицка. Ее длина составит почти 40 километров. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.

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