РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Полицейские Балашихи провели встречу со студентами колледжа, обучающимися по направлению «Правоохранительная деятельность», им рассказали об особенностях работы кинологов, а также возможности поступления в высшие образовательные учреждения МВД России, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В МУ МВД России «Балашихинское» прошла Общероссийская ежегодная акция «Студенческий десант». Она приурочена ко Дню российского студенчества и направлена на помощь учащимся в понимании специфики работы современной полиции.

«Инспектор группы по профессиональной подготовке проинформировал студентов о возможности поступления в высшие образовательные учреждения МВД России, в частности о Московском университете МВД России имени В.Я Кикотя, а также рассказал о народной дружине: выполняемой ими работе и требованиях, предъявляемых к кандидатам для вступления в организацию», - говорится в сообщении.

Стражи правопорядка продемонстрировали работу собак, выполняющих различные команды и упражнения, познакомив ребят с особенностями работы кинологов.

В завершение мероприятия курсанты поблагодарили полицейских за интересную и познавательную встречу и сделали памятные фотографии.