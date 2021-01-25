РИАМО - 25 янв. В понедельник в честь Дня студента министр образования Московской области Ирина Каклюгина встретилась за завтраком с учащимися подмосковных вузов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Участниками мероприятия стали студенты Московского государственного областного университета, Коломенского, а также Орехово-Зуевского. Студенты рассказали о своих успехах и планах в сфере педагогической деятельности.

«Сегодня студенты всей страны отмечают свой праздник. В этот день особенно приятно пообщаться с нашими будущими педагогами. В регионе активно развивается система высшего образования. У нас функционирует шесть областных вузов, там обучается почти 40 тысяч человек. Пять подмосковных университетов входят в топ-100 российских вузов», – сказала Каклюгина.

Она добавила, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по подготовке педагогов. Так, из 120 направлений подготовки большую часть составляют педагогические специальности. В регионе также существует рейтинг выпускников педагогических специальностей, где учитываются успеваемость, результаты практики в школе, уровень владения иностранным языком, участие в конкурсах, проектах и публикациях.

Каклюгина отметил, что на сайтах высших образовательных учреждений размещаются электронные портфолио студентов с итогами рейтинга, что позволяет директорам школ подбирать кадры исходя из имеющейся информации. В настоящее время школы Московской области уже укомплектованы педагогами на 98%.

Министр подчеркнула, что студенты региона вернутся к очному обучению уже 8 февраля, однако это не отменяет правил безопасности в транспорте и учебном учреждении. По этой причине необходимо носить маску, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и следить за своим самочувствием.