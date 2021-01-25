РИАМО - 25 янв. Уникальные аппараты искусственного кровообращения позволят кардиохирургам в НИИ Склифосовского проводить операции прямо в «красной зоне», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что люди с сердечными заболеваниями находятся в зоне повышенного риска при заражении коронавирусом.

«Поэтому мы закупили для Склифа уникальные аппараты искусственного кровообращения. Благодаря им кардиохирурги могут проводить операции - протезирование сердечных клапанов, шунтирование - прямо в красной зоне», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. В мегаполисе прививку от инфекции можно поставить в 100 городских поликлиниках, а также в выездных пунктах.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Для этого нужен паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.