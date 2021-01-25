РИАМО - 25 янв. Половина коечного фонда для больных Covid-19 свободна в Москве, за последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировали менее тысячи пациентов с коронавирусом, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, к обычной работе вернутся три обсерватора. Скоро к обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте.

«На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице, мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с легким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома»,– сказала Ракова.

Она отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал «Крылатские Холмы», и санатория имени Артема Сергеева ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» продолжат свою работу до особого распоряжения.

С начала действия в городе режима повышенной готовности и по настоящее время московские обсервационные центры приняли более 11 тысяч пациентов.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.