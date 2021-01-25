РИАМО - 25 янв. Осенью и зимой, во время повторного роста заболеваемости Covid-19, в столичные медучреждения пришли работать до 11 тысяч студентов-медиков и ординаторов, среди которых 4 829 студентов вузов, 1 002 ординаторов, 4 581 студент колледжей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Еще 715 студентов-медиков оказывали помощь как волонтеры. Во время первой волны заболеваемости помогать больным пришли свыше 8 тысяч студентов и ординаторов. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил студентов-медиков за их труд, а также поздравил всех студентов Москвы с Татьяниным днем.

«В настоящее время в медицинских учреждениях города Москвы продолжают работать почти 4 тысячи студентов и ординаторов», - говорится в сообщении.

Больше всего учащихся пришли работать в городские поликлиники. Ординаторы и студенты выпускных курсов стали участковыми врачами-терапевтами. Студенты старших курсов работают в поликлиниках на должностях медсестер или администраторов.

За последние сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 2 382.

В понедельник Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с COVID-19. Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале городской клинической больницы № 24, развернутом в павильоне № 75 на ВДНХ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.