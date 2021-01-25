РИАМО - 25 янв. В прошлом году на региональном портале https://uslugi.mosreg.ru/ оказали 4,3 миллиона госуслуг, самой востребованной услугой оказалась запись в кружки, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша основная задача – быстрое, удобное и качественное предоставление госуслуг для жителей Подмосковья. Работа по переводу госуслуг в электронный вид ведется постоянно, и мы видим, какие сервисы становятся самыми востребованными для граждан и бизнеса», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Так, в прошлом году через региональный портал госуслуг в кружки и секции записались более 1,2 миллиона раз. Второе место по популярности среди социально значимых онлайн-услуг занимает молочная кухня (340 тысяч обращений), третье – выплата на ребенка от трех до семи лет (260 тысяч обращений).

Еще спросом пользуется запись в школу (203 тысячи обращений) и карта «Стрелка» (202 тысячи обращений). На шестом месте – услуга по получению пособия на ребенка из малообеспеченной семьи (195 тысяч обращений), на седьмом – прикрепление к поликлинике (173 тысячи обращений), на восьмом – компенсация платы за детский сад (156 тысяч обращений).

Девятое место – социальная карта жителя Московской области (148 тысяч обращений), замыкает топ-10 услуга по компенсации ЖКУ (150 тысяч обращений). А за разрешением на работу такси в 2020 году обратились онлайн 70 тысяч раз.

Жителям Подмосковья доступны более 197 госуслуг, которые можно оформить онлайн. В текущем году этот список пополнят еще более 50 услуг. Среди них – подача заявления для участия в ЕГЭ и присвоение квалификационных категорий медикам.