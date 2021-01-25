РИАМО - 25 янв. Для помощи людям с нарушениями слуха и речи в экстренных ситуациях сурдопереводчики подмосковной системы-112 приняли уже порядка 200 обращений с начала года, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Для помощи людям с нарушениями слуха и речи в системе-112 Московской области круглосуточно дежурят операторы-сурдопереводчики. Связаться с операторами-сурдопереводчиками можно удобными способами. Операторы направят к вам необходимые экстренные оперативные службы, обеспечат сурдоперевод при общении со специалистами служб, останутся с вами до разрешения ситуации», - говорится в сообщении.

В программе Skype нужно звонить абоненту с именем «Help112mo».

Можно просто отправить СМС-сообщение на короткий номер «112», в котором нужно написать, что случилось и какая требуется помощь. С помощью мобильного приложения «112МО» можно воспользоваться функциями «Я здесь, мне нужна помощь» или «Сообщить о происшествии».

С начала существования системы-112 в Московской области было принято более 5,5 тысяч обращений людей с нарушениями слуха и речи.