РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 16 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 8 583 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 23 по 25 января было выявлено 3 418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 163 случая – за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 16 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 8 583 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек. Выздоровели и выписались 146 579 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт.

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.