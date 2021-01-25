РИАМО - 25 янв. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проверят ход строительства школы и детских садов в ТиНАО и на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В ходе этой проверки осмотрят учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест в поселке Воскресенское, детские сады на 220 мест в районе деревни Саларьево и на 350 мест в деревне Рассказовка в ТиНАО. А также детсад на 350 мест, расположенный на юго-востоке Москвы.

«Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных бетонных работ на объектах, на ДОУ в Рассказовке – системы вентиляции, отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, звукоизоляцию стен. Кроме того, на строительстве садика на Золоторожском валу проверят уровень шума на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке», – говорится в сообщении.

На этой неделе качество хода строительства проверят на 62 объектах. Эксперты выполнят 430 исследований, из них 88 – на объектах реновации.

«По поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор», - отметил председатель комитета Олег Антосенко.

Помимо качества строительных работ, эксперты проверяют соблюдение мер профилактики коронавируса среди рабочих.