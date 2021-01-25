РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Команда воспитанников КСШОР Люберец выступила на Межрегиональном турнире по фехтованию на рапирах, одна из спортсменок завоевала бронзовую медаль, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Межрегиональный турнир по фехтованию на рапирах среди девушек 2006-2009 годов рождения прошел в Одинцове 23 января.

«60 лучших спортсменок Московской области выступили на межрегиональном турнире. Честь Люберец защищали 7 юных фехтовальщиц комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Одна из девушек – София Дзобаева – завоевала на турнире бронзовую медаль», – говорится в сообщении.