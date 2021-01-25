РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В подмосковных Люберцах 26 января проведут мастер-класс по актерскому мастерству, необходимо записаться заранее, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник, 26 января, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по актерскому мастерству «Зерно роли». Начало в 19:30», - говорится в сообщении.

Мероприятие проведет руководитель театральной студии «Груша» Вера Коюшева. Вход по предварительной записи: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.