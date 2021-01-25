РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец до 28 февраля в ходе рейдов выявят водителей, пользующихся гаджетами за рулем, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 25 января по 28 февраля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводиться социальный раунд «Стоп-гаджет!». Основной задачей данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением ПДД по причине использования мобильных телефонов во время участия в дорожном движении», - говорится в сообщении.

Разговоры и переписка по мобильному телефону во время вождения повышают риск попадания в ДТП примерно в четыре раза. Использование телефонной гарнитуры не снижает уровень риска, а если водитель пишет или читает СМС-сообщения, риск ДТП возрастает более чем в 20 раз.

Исследования также свидетельствует о том, что отвлечение водителя от задачи управления транспортным средством в течение длительных периодов времени существенно повышает риск ДТП.