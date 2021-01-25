РИАМО - 25 янв. В продажу вышла новая серия тематических карт «Тройка», посвященной акции «Время ранних», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Их можно будет купить в кассах на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Тираж — 30 тысяч экземпляров», - говорится в сообщении.

С начала проекта на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий количество пассажиров снизилось почти на 3%. Уже 3,9 тысячи человек изменили время своих поездок — в утренний час пик в поездах стало свободнее.

«Мы видим, что постепенно становится все больше людей, совершающих поездки раньше утреннего часа пик. Чтобы решить продлевать или завершать этот проект, будем ждать финальных результатов по разгрузке линий по итогам 8 месяцев», — сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метрополитена можно проехать за 50% от цены билета в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.

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