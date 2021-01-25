РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска планируют проводить дискотеку на свежем воздухе дважды в месяц, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«24 января в парке «Дубрава» прошла дискотека на свежем воздухе, организованная совместно с Домом культуры «Машиностроитель». Мы отметили День студента и поздравили всех Татьян с их праздником. Подобный формат мероприятия планируется проводиться раз в две недели», - говорится в сообщении.

В парке было много молодежи и детей с родителями. Звучали современные хиты, а также музыка, которую участники дискотеки предварительно попросили.