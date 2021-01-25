РИАМО - 25 янв. Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье организованы выездные пункты вакцинации от коронавируса в популярных общественных местах. В частности, мы организовали точки в крупных торговых центрах, где можно привиться от инфекции. Первые пять открылись уже в комплексе «Реутов парк» в Реутове, ТЦ «Солнечный» в Солнечногорске, в «Меге» в Химках, торговом комплексе «Центр» в Дмитрове и в «Капитолии» Сергиево-Посадского городского округа», - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди. Он подчеркнул, что 27 января еще два пункта по вакцинации откроется в торговых центрах региона. Речь идет о ТЦ «Дарья» и «Торговый квартал в Клину.

Воскресенский уточнил, что список пунктов вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах региона будет расширен.

В Подмосковье прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 49 тысяч человек, на прошлой неделе в регион поступило 64,8 тысячи доз вакцин от коронавирусной инфекции, всего регион получил 133 725 доз вакцины. В регионе разработали единый макет сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции.

С 27 января в Подмосковье планируют запустить специальный СМС-сервис: привившихся первым компонентом вакцины проинформируют о необходимости прийти на вторую прививку.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.