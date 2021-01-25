РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Волонтеры штаба «Единой России» и депутаты подмосковных Люберец активно информируют жителей о бесплатной вакцинации от коронавируса, сообщила первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

В понедельник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил Центр управления регионом в Люберцах. Он провел совещание по вопросам вакцинации от коронавируса, работы волонтерского штаба и уборки дорог.

«У нас налажена работа по информированию жителей Люберец о возможности бесплатной вакцинации от коронавируса. Разъяснительную работу проводят сотрудники администрации, поликлиник, волонтеры и депутаты», - сказала Назарьева.

Она отметила, что волонтеры также информируют людей о том, как получить помощь, а родственников - о пациентах ковидных центров.

Терюшков добавил, что необходимо активно освещать данный вопрос в городских пабликах.

Также на совещании министр поднял вопрос об очистке дворов, тротуаров и дорог. По его словам, нельзя допускать образования снежных навалов и грязи - жители Люберец массово жалуются именно на эти нарушения.

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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