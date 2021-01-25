РИАМО - 25 янв. Пожарные локализовали возгорание в нежилом здании в Богородском округе на площади в 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Первое сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС областного главка МЧС в 14:05. Возгорание произошло по адресу: улица Бетонная, дом 4.

«15:40 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 26 единиц техники, 93 человека, в том числе от МЧС России - 16 единиц техники, 59 человек.

Дальнейшая информация уточняется.