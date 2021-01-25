РИАМО - 25 янв. В столичном районе Раменки построят новый жилой комплекс на 498 квартир с детским садом и кафе, проект этого объекта уже согласован, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В новом ЖК предусмотрены открытые плоскостные автостоянки, проезды, тротуары, пешеходные зоны, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, кафе и общеобразовательное учреждение.

«В двух секциях запроектированы два небольших кафе, еще в двух – блоки помещений общественного назначения, где смогут разместиться нужные и полезные для жителей организации услуг и торговли. Также в одной из секций расположится блок помещений управляющей компании», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Детский сад будет рассчитан на 100 детей. В дошкольном учреждении запланированы групповые ячейки, универсальный зал, медицинский, методический кабинеты и кабинет логопеда, помещения администрации.