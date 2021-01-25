РИАМО - 25 янв. Комиссия Московской городской думы по организации работы рекомендовала городскому заксобранию прекратить депутатские полномочия Олега Шереметьева, передает корреспондент РИАМО.



«В Московскую городскую думу из Московского городского суда поступил вступивший в законную силу приговор в отношении коллеги Шереметьева. В соответствии с законом «О статусе депутата» мы должны прекратить полномочия депутата, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шереметьева. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор и оставил его без изменений.

По данным правоохранителей, Шереметьев с октября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о выплате своему помощнику денежных средств в общей сумме более 2 миллионов рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении особо важных и сложных заданий, которые за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата. При этом депутат ввел помощника в заблуждение.