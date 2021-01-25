РИАМО - 25 янв. В столице подготовили онлайн-выставку уникальных карт Москвы с древних времен до XX века, которая поможет понять, как изменялся и развивался город в течение многих лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Виртуальная экспозиция была подготовлена ГБУ «Мосстройинформ» и доступна на сайте конгрессно-выставочного комплекса «Дом на Брестской» — http://dom6.ru/online-ekspozitsiya-kartografiya-2021.

«Москва — город с многовековой историей, поэтому в отечественной картографии занимает особое место. Историки сохранили богатое собрание летописных миниатюр, планов, топографических и иллюстрированных карт разных эпох. Например, у нас есть почти 200 географических чертежей, датируемых XVII веком», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего представлено более 20 оцифрованных схем, выставка состоит из семи разделов. Там можно найти схемы города ХI–ХVII веков, а также карты, которые отражают строительный бум XX века. Выставка позволит понять, как развивался город, его улично-дорожная сеть. Кроме того, там можно найти проект Москвы будущего 1935 года.

После изучения выставки можно проверить свои знания в специальной онлайн-викторине. Данный проект призван помочь студентам профильных вузов, историкам и краеведам в научной работе. Кроме того, жители мегаполиса смогут узнать об этапах преображения родного города.