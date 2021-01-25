РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил с 90-летним юбилеем труженика тыла Антонину Поминову из Домодедова, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Жолобов вместе с членом политсовета местного отделения партии Дмитрием Негорожиным поздравил юбиляра в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Ранее труженица тыла обратилась в волонтерский штаб с просьбой помочь ей материально. Я передал поздравления и подарки от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа Александра Двойных и оказал юбилярше материальную помощь из своего депутатского фонда», - сказал Жолобов.