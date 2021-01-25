РИАМО - 25 янв. С 18 по 24 января жители и гости Подмосковья совершили свыше 205 тысяч вызовов по единому номеру спасения «112», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Из них вызовы экстренного реагирования – порядка 90 тысяч. Вызовы комплексного реагирования – более 15 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 67% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, порядка 28% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 региона работает круглосуточно. Она находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях. Система, в работе которой задействованы свыше 3,6 тысячи специалистов, является самой масштабной на территории России.