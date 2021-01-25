РИАМО - 25 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал недопустимым «выталкивание вперед» детей на незаконных акциях, сами акции, по его мнению, могут быть опасными, передает ТАСС.

При этом во время встречи со студентами национальный лидер подчеркнул, что все имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

«Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», - сказал Путин.

Глава государства также напомнил примеры из истории, когда незаконные действия приводили к раскачке общества и серьезным последствиям. Активное вовлечение детей в незаконные акции он сравнил с тактикой террористов.

«Никто не должен прибегать к ним (незаконным акциям - ред.), стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики», - добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что правоохранители во время акций протеста также должны действовать только в рамках закона.

В России 23 января прошел ряд несанкционированных акций, в некоторых городах они привели к осложнению транспортной ситуации.​