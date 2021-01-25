РИАМО - 25 янв. Свыше 400 студентов педагогических вузов и колледжей Москвы стали участниками городского проекта «Учитель на замену», они помогали педагогам из зоны риска, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В День студента хочется поздравить всех учащихся вузов и колледжей. Помимо студентов-медиков, на которых легла нагрузка в борьбе с коронавирусом, особо отмечу студентов педагогического направления. Они оказали неоценимую помощь городу в условиях пандемии, помогая учителям проводить уроки», - сказала Ракова.

Она добавила, что в 2019 году в Москве запустили сервис «Учитель на замену». Прошедшей осенью им воспользовались более 130 школ. Сервис помог директорам оперативно найти временную замену учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье.

«Более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Все это позволило не прерывать учебный процесс, и дети не отстали от школьной программы», - добавила Ракова.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

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- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

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