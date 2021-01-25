РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В подмосковных Люберцах на месте строительства поликлиники в микрорайоне Самолет глава округа Владимир Ружицкий и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заложили капсулу времени, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественная церемония прошла на стройплощадке в понедельник.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сегодня происходит закладка основания поликлиники. Также мы закладываем капсулу времени с посланием для потомков», - сказал Терюшков.

Он добавил, что поликлиника будет рассчитана на 600 помещений в смену.

«Рядом с поликлиникой построят станцию скорой помощи. Окончание строительства планируется в 2022 году», - отметил Ружицкий.