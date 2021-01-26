РИАМО – 26 янв. Общий объем продаж недвижимости Группы компаний «Инград» за 2020 год вырос на 29%, по сравнению с 2019 годом, и составил 80,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Реализовано 445 тысяч квадратных метров жилой недвижимости общей стоимостью 75,9 миллиарда рублей, что выше результата 2019 года на 28% в стоимостном выражении и на 2% в натуральном выражении», — говорится в сообщении.

В 2020 году компания вывела в продажу 344 тысячи квадратных метров, из них:

Объем ввода в эксплуатацию вырос более чем в два раза и составил 748 тысяч квадратных метров:

402 тысячи квадратных метров пришлось на проекты в Москве.

346 тысяч квадратных метров - на ближайшее Подмосковье.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 171 тысячу рублей за квадратный метр: в Москве – 247 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области – 104 тысячи рублей за квадратный метр.

61% в общем объеме сделок заключено с использованием эскроу-счетов. Остаток средств на эскроу-счетах по состоянию на 1 января 2021 года составляет 59,2 миллиарда рублей.

Доля ипотечных сделок составила 71%.

По программе TRADE-IN за 2020 год совершено 577 сделок.

ГК «Инград» в 2020 году вошла в список системообразующих организаций России, разработанный правительственной комиссией по экономическому развитию. Компания также была признана самой быстрорастущей частной компанией в России по версии Forbes. Впервые в истории рейтинга одна компания занимает первое место два года подряд.

В 2020 году также ГК «Инград» и банк ДОМ.РФ заключили крупнейшую сделку в России по проектному финансированию на сумму 60,5 миллиардов рублей для строительства жилого квартала комфорт-класса в поселке Челобитьево. Помимо этого, было подписано соглашение со Сбербанком о финансировании затрат на приобретение бывшей территории завода гелиевого машиностроения «Гелиймаш» и развитие нового проекта на Лужнецкой набережной.

В сентябре 2020 года зафиксирован самый большой объем контрактации в истории компании - клиенты Группы компаний «Инград» заключили более тысячи договоров на покупку квартир.

Более 700 онлайн-сделок провели специалисты компании за 50 дней карантина. В среднем клиенты застройщика приобретали 14 квартир в день. Проведено почти 1,2 тысячи удаленных консультаций.​