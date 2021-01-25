РИАМО - 25 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 января примет участие в церемонии открытия развязки на пересечении автодороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках, сообщается на сайте Кремля.

Путепровод начали строить по поручению президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Его возвели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Основная задача развязки – соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города», - говорится в сообщении.

Площадь развязки составляет около 40 тысяч квадратных метров. Протяженность основного хода развязки — 800 метров с путепроводом, длина которого – 158 метров. По основному ходу обустроили от двух до пяти полос с расчетной скоростью движения 70 километров в час.