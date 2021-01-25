РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Волонтерский штаб Балашихи напоминает жителям о работе пунктов вакцинации от коронавируса, в городском округе бесплатную прививку можно сделать в семи стационарных и одном передвижном прививочных пунктах, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой, Геннадием Поповым и Александром Евсюткиным провели заседание волонтерского штаба в Балашихе.

«Один из приоритетов в работе штаба - информирование граждан о начале масштабной вакцинации. В Балашихе на базе городских поликлиник открыто семь прививочных пунктов, где можно бесплатно вакцинироваться от Covid-19. Также заработал один передвижной медкабинет в торговом центре «Светофор», - сказал Ефимов.

Он добавил, что городские депутаты провели мониторинг работы прививочных кабинетов. Все они оборудованы специальными холодильниками для хранения вакцины, укомплектованы медперсоналом.

Перед вакцинацией гражданин проходит осмотр у врача терапевта. В Балашихе ставят комбинированную векторную вакцину «Гам-Ковид-Вак» или «ЭпиВакКорона». После укола в течение получаса пациент находится под наблюдением медиков.

В ходе совещания волонтеры также подвели итоги работы за неделю. По словам Кондряковой, жителям 65 плюс, находящимся на самоизоляции, передан 21 продуктовый набор.

«Мы видим, что число звонков на горячую линию по данному вопросу снижается. Параллельно информируем граждан об адресе и времени работы прививочных пунктов», - подчеркнула Кондрякова.

Прививочные пункты открыты: в поликлиниках: №1, на Проспекте Ленина, 30; №2 - на улице Третьяка, 4; №3 – на улице Ленина, 79; №5 - на улице Баландина, 9; №6 - на шоссе Энтузиастов, 62; №11- в микрорайоне Кучино на улице Юннатов, 2, №14 - в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарская, 3.

Время работы медкабинетов в будние дни с 8:00 до 20:00 часов, в выходные - с 8:00 до 14:00. Мобильный пункт вакцинации работает в ТЦ «Светофор» по субботам с 10:00 до 15:00, по адресу: шоссе Энтузиастов, 1б.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал государственных услуг, с помощью единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС или лично у участкового врача-терапевта.

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