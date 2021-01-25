РИАМО - 25 янв. Сотрудник call-центра Федерации мигрантов России помог гражданину Узбекистана, которого попытались незаконно задержать в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В начале января на горячую линию Федерации мигрантов России поступил звонок от гражданина Узбекистана. Он работает курьером и в тот день доставлял заказ клиенту. Мигранта остановили сотрудники Росгвардии и, обнаружив, что у него отсутствует регистрация, задержали его. Инцидент произошел во время рабочего дня обратившегося», - говорится в сообщении.

Молодой человек не растерялся и позвонил в call-центр ФМР с места задержания. Оператор уточнил информацию и выяснил, что у гражданина Узбекистана все документы в порядке: он законно осуществляет трудовую деятельность на территории России, ежемесячно и своевременно оплачивает патент. Оператор поговорил с сотрудником Росгвардии и подробно разъяснил права мигранта, сославшись на закон.

В результате разговора сотрудники Росгвардии не нашли оснований для задержания иностранного гражданина и отпустили его.

В целом сотрудники call-центра Федерации мигрантов России ежедневно обрабатывают более 200 звонков.