РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Около 2 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в подмосковном Подольске, из них 500 – старше 60 лет, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на 23 января в округе вакцину получили 1 969 человек, из них привиты от коронавирусной инфекции 500 человек старше 60 лет. Причем самой старшей жительнице 90 лет. Вечером 23 января в городской округ поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 2 230 доз. Она распределена по прививочным пунктам, самое большое количество получил пункт вакцинации в Подольской городской поликлинике №1 – туда направлено порядка 1 тысячи доз», – говорится в сообщении.

Вакцинация жителей продолжается. В настоящее время ведется работа по информированию сотрудников трудовых коллективов о порядке вакцинации, о том, кто должен прививаться, какие противопоказания имеет прививка. Работу проводят и администрация городского округа Подольск, и лечебные учреждения, и территориальное подразделение Роспотребнадзора в Подольске.

Пройти иммунизацию могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Открыты 4 пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

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- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

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