РИАМО - 25 янв. Вузы Московской области могут стать участниками экологического проекта «Высшая школа утилизации», направленного на популяризацию раздельного сбора и переработки электронных отходов, говорится в сообщении пресс-службы Фонда рационального природопользования.

«В рамках проекта студенты высших учебных заведений внесут свой вклад в сохранение природы, сдав на переработку электрохлам, а также создадут собственные проекты, направленные на поддержку экологичного образа жизни. По итогам года будет награжден лидер среди вузов и самый активный студент», - говорится в сообщении.

Проект будет реализован в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника», суть которого в создании максимально востребованных молодежью форматов экологического просвещения в такой довольно узкой, но очень важной сфере, как утилизация электронных отходов.

пресс-служба Фонда рационального природопользования пресс-служба Фонда рационального природопользования 1 из 2

Исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова отметила, что ограничений в форматах экопросвещения нет: это могут быть лекции, видеоролики, конкурсы, флэшмобы. Главное, чтобы они были креативными, информативными и их можно было тиражировать в университетах России. Наиболее удачные кейсы будут размещены на сайте организатора.

Также важной частью проекта станет фактический сбор отслужившего электронного и электрического оборудования. Технику могут сдавать как студенты, так и организации. Все оборудование будет безопасно утилизировано. На переработку принимается любой электролом: бытовая и оргтехника, электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары.

Для участия в проекте «Высшая школа утилизации» вузам необходимо зарегистрироваться на сайте: https://eko-fond.ru/electronics/#register, а также разместить пресс-релиз на своем официальном сайте. Принять участие в проекте можно до 30 ноября. Главным призом для вузов станет интерактивная цифровая панель, которая полностью исключает потребление бумаги.

Региональное информационное агентство Московской баллистит (РИАМО) выступает информационным партнером проекта «Высшая школа утилизации».