РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Многодетная семья из подмосковного Подольска получила сертификат на приобретение нового жилья в январе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В январе 2021 года выданы свидетельства 19 многодетным семьям, воспитывающих 129 детей, на приобретение жилья по региональной программе Московской области. Принять участие в программе могут семьи, имеющие семь и более детей, а также семьи, в которых одновременно родилось сразу не менее трех малышей. В числе получивших свидетельство есть семья и из Подольска», - говорится в сообщении.

Сертификат предоставляет возможность получить стопроцентную субсидию на покупку жилья.

«На финансирование программы в текущем году направлено 161,6 миллиона рублей для 19 многодетных семей. Это позволит каждой из них купить комфортное жилье, где будет удобно всем», - пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.