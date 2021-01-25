РИАМО - 25 янв. Жители Подмосковья должны быстро и оперативно получать ответы на свои запросы, это принципиальная работа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я не устану повторять, что тема обращений, жалоб, их отработка является для нас принципиальной, главной каждодневной работой. То, что беспокоит людей, должно решаться максимально оперативно», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор сообщил, что в начале апреля выступит с программой дальнейшего развития региона, в которой отразит самые чувствительные запросы жителей.

Воробьев подчеркнул, что каждый житель должен понимать, какие изменения будут происходить в регионе в ближайшей перспективе.