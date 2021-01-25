РИАМО - 25 янв. В Подмосковье в среднем на вакцинацию от коронавируса ежедневно записываются 2,6-3 тысячи человек, всего на текущий момент на вакцинацию записались 52 246 человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Через портал госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались 18 747 человек (36%), из них через федеральный портал записано 2 139 человек.

«Мы видим, что доля записывающихся на вакцинацию непосредственно в поликлиниках сократилась, <...> то есть люди активно начинают пользоваться нашим порталом», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

В настоящее время в листе ожидания на прививку от новой коронавирусной инфекции находятся 10 707 человек.

В Подмосковье прививки от Covid-19 сделали свыше 49 тысяч человек. На прошлой неделе в регион поступило 64,8 тысячи доз вакцин.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.