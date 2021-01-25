РИАМО - 25 янв. Проект планировки дорожного участка от улицы Багрицкого до Проектируемого проезда 4162 на западе столицы одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что протяженность нового участка составит 747 метров.

«Заявителем выступила группа компаний «Пионер» – объект предназначен для транспортного обслуживания жилого комплекса «LIFE-Кутузовский», а также улучшит транспортную ситуацию для жителей расположенного рядом комплекса «КутузовGRAD», - говорится в сообщении.

Реконструкция Гжатской улицы и пешеходных мостов через реку Сетунь, возведение внутриквартального проезда, обустройство остановок общественного транспорта, возведение сети пешеходных дорожек, тротуаров, велодорожек, а также локального очистного сооружения и благоустройство прилегающих территорий – все это предусматривает комплекс мероприятий в рамках проекта.