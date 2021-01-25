РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в сжатые сроки модернизировать подземный пешеходный переход на станции Подлипки-Дачные в Королеве, чтобы решить проблему с высокой смертностью при переходе там железнодорожных путей.
«Народные тропы в городском округе Королев за три года привели к 15 смертельным случаям, два из которых уже в 2021 году. Наличие подземного пешеходного перехода менее чем в 200 метрах не останавливает жителей ежедневно ходить через народную тропу», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Каждый день там проходит 20 тысяч человек. Граждане часто жалуются на плохой переход, крутой спуск и скользкие ступени. Для уборки перехода задействовано недостаточно людей, уже увеличено количество уборщиков в два раза. В РЖД также предприняли меры, подрядчику уже выставлены штрафы по 100 тысяч рублей.
Минтрансом Подмосковья, администрацией округа и РЖД определены мероприятия для решения проблемы. Так, планируют ликвидировать народные тропы, модернизировать подходы к существующему переходу и построить новый разноуровневый переход, который разделит потоки.
По модернизации пешеходного перехода также уже разработан ряд мер. Подходы к переходу накроют навесом, установят лифты и уберут небезопасные пандусы. По словам Кротовой, если начать работу сейчас, то удастся провести проектирование. Все работы можно будет завершить к 2023 году. Модернизация пешеходного перехода будет стоить порядка 87 миллионов рублей. Строительство нового конкорса будет стоить в районе 2,5 миллиарда рублей.
Губернатор поручил решить вопрос за девять месяцев и отметил, что каждый глава должен отметить для себя несколько опасных железнодорожных переходов.
Администрация уже приступила к ликвидации народной тропы — установлены 10 метров железобетонного забора, размещены информационные плакаты о количестве погибших и месте расположения ближайшего перехода. До 15 февраля забор продлят. Сотрудники полиции регулярно дежурят на месте тропы.
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