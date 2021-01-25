РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в сжатые сроки модернизировать подземный пешеходный переход на станции Подлипки-Дачные в Королеве, чтобы решить проблему с высокой смертностью при переходе там железнодорожных путей.

«Народные тропы в городском округе Королев за три года привели к 15 смертельным случаям, два из которых уже в 2021 году. Наличие подземного пешеходного перехода менее чем в 200 метрах не останавливает жителей ежедневно ходить через народную тропу», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Каждый день там проходит 20 тысяч человек. Граждане часто жалуются на плохой переход, крутой спуск и скользкие ступени. Для уборки перехода задействовано недостаточно людей, уже увеличено количество уборщиков в два раза. В РЖД также предприняли меры, подрядчику уже выставлены штрафы по 100 тысяч рублей.

Минтрансом Подмосковья, администрацией округа и РЖД определены мероприятия для решения проблемы. Так, планируют ликвидировать народные тропы, модернизировать подходы к существующему переходу и построить новый разноуровневый переход, который разделит потоки.

По модернизации пешеходного перехода также уже разработан ряд мер. Подходы к переходу накроют навесом, установят лифты и уберут небезопасные пандусы. По словам Кротовой, если начать работу сейчас, то удастся провести проектирование. Все работы можно будет завершить к 2023 году. Модернизация пешеходного перехода будет стоить порядка 87 миллионов рублей. Строительство нового конкорса будет стоить в районе 2,5 миллиарда рублей.

«Давайте с первой задачей (модернизацией перехода - ред.) решим сначала. Александр Николаевич (Ходырев, глава округа - ред.), вы опытный человек. Как нам не в 2023 году… Я даже слышать не хочу, не знаю как вы. Максимально в сжатые сроки решить проблему пешеходного перехода и закрыть тему», - сказал Воробьев.

Губернатор поручил решить вопрос за девять месяцев и отметил, что каждый глава должен отметить для себя несколько опасных железнодорожных переходов.

Администрация уже приступила к ликвидации народной тропы — установлены 10 метров железобетонного забора, размещены информационные плакаты о количестве погибших и месте расположения ближайшего перехода. До 15 февраля забор продлят. Сотрудники полиции регулярно дежурят на месте тропы.