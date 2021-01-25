РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Рыбнадзор возбудил административное расследование по фактам массовой гибели рыбы в реке Петрице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В середине января жители микрорайона Климовск стали замечать массовую гибель рыбы на реке Петрице в полынье недалеко от ТЦ «Хамелеон». В частности, много мертвых мальков и бьющуюся об лед рыбу. Активисты Климовского рыболовного клуба прорубили майны и проводили беседы с браконьерами, которые ловили погибающую рыбу сачками.

«К нам поступила информация о массовой гибели рыбы на реке Петрице в Климовске. Наши специалисты выезжали на место и брали пробу воды на анализ. Они установили 1240 экземпляров погибшей рыбы. Причина гибели рыб устанавливается, также устанавливаются виновные лица. По данному факту возбуждено административное расследование», - сказала сотрудница.

По словам руководителя Климовского рыболовного клуба Владимира Абарбанеля, жители сообщили о данном инциденте в клуб. Рыболовы взяли ситуацию под свой контроль.

«Это проточный водоем и проблемы замора рыбы из-за нехватки кислорода не может быть. Думаю, что где-то спускают нечистоты и именно из-за этого рыба и гибнет. То есть кислорода и так зимой становится меньше, а из-за того, что водоем загрязняют, рыба просто задыхается», - пояснил Абарбанель.