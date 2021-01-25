РИАМО - 25 янв. За последние 8 лет смертность в ДТП в Московской области снижена на 56%, детская смертность в ДТП сократилась на 62%, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Одним из главных оценочных показателей нашей работы является сокращение числа погибших на дорогах Подмосковья и достижение индикаторов федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения». В 2020 году эти показатели нами достигнуты. За 8 последних лет общая смертность от ДТП в области снижена на 56%», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что за 8 лет детская смертность снизилась на 62%, социальный риск снизился на 59%, а транспортный риск – на 63%.

В 2020 году смертность в ДТП в Подмосковье уменьшилась на 12%. Число ДТП сократилось на 17%.