РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Трезвость водителей проконтролировали на дорогах подмосковного Красногорска в минувшие выходные, 23 и 24 января, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В выходные дни на территории обслуживания Госавтоинспекции горокруга Красногорск прошли рейдовые оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

Рейды направлены на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения таких, как управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Рейды проводятся по методике «сплошных проверок» в местах, которые характеризуются наиболее интенсивным движением и возможной повышенной аварийностью.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск обращается к участникам дорожного движения: «Если Вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 8(495)562-22-20», - заключается в материале.