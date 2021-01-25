РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Работы по обеспечению деревень Ивлево и Быковка, а также села Покров подмосковного Подольска магистральным водоснабжением планируют начать в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В новом здании СДК «Быково» на днях прошла встреча представителей администрации округа со старостами сельских населенных пунктов микрорайона Стрелковский. В ней принял участие глава округа Николай Пестов.

«Проинформировали о предстоящей нам в 2021 году работе по обеспечению магистральным водоснабжением села Покров, деревень Ивлево и Быковка силами МУП «Водоканал» с привлечением инвестиционных средств и средств бюджета округа», – сказал Пестов.

Кроме того, по его словам, в рамках программы губернатора Московской области и «Почты России» весной 2021 года за счет муниципального бюджета и средств «Почты России» будут модернизированы помещения, занимаемые почтовыми отделениями в Федюкове и Быкове.

«В ходе встречи от старост поступило и принято актуальное предложение не ремонтировать старое отделение в Быкове, а разместить его в бывшем здании администрации сельского поселения, здесь же установить банкомат», – добавил Пестов.

Будет продолжено благоустройство территорий сельских населенных пунктов: в семи из них планируется установить детские игровые площадки, в одном – тренажерную площадку. Старосты попросили скорректировать список, предложив дополнительные адреса.

Волнует старост и проблема несанкционированных навалов мусора на землях сельскохозяйственного назначения. За два года было зафиксировано 16 таких точек. В 2020 году вывезено около 250 кубометров отходов, незаконно выброшенных на поля по дороге от федеральной трассы М-2 к поселку Стрелковской фабрики, вблизи деревни Бяконтово и частично у деревни Борисовка. Чтобы не допустить новые нарушения, планируется установить заградительные элементы на съездах с автомобильных дорог, фотоловушки в местах несанкционированного сброса отходов.

На прошедшей встрече уделили внимание тарифам на вывоз мусора, льготам по оплате этой услуги, взаимодействию с участковыми уполномоченными полиции. Такие же встречи со старостами в ближайшее время будут проведены по территориям микрорайонов Лаговский, Дубровицкий, Львовский.